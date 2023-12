La morte di Andre Braugher a soli 61 anni ha scosso l’intera Hollywood e i fan dell’attore, ma in particolare ha suscitato commozione nei colleghi attori e produttori di Brooklyn Nine-Nine, comedy andata in onda per otto stagioni si FOX e poi NBC in cui interpretava l’iconico capitano Ray Holt.

Tra i primi a condividere un messaggio sui social Terry Crews, che interpretava Terry Jeffords nella serie:

Non posso credere che te ne sia andato così presto. Sono onorato di averti conosciuto, di aver riso con te, lavorato con te e di aver condiviso 8 gloriosi anni a osservare il tuo talento insostituibile. Questo fa male. Ci hai lasciati troppo presto. Mi hai insegnato così tanto. Sarò per sempre grato per l’esperienza di averti conosciuto. Grazie per la tua saggezza, i tuoi consigli, la tua gentilezza e la tua amicizia. Le più sincere condoglianze a tua moglie e alla tua famiglia in questo momento difficile. Mi hai mostrato cosa significa una vita ben vissuta.

Questo il comunicato congiunto condiviso dai produttori Dan Goor e Michael Schur con Deadline:

Come tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscere Andre, siamo sconvolti dalla notizia della sua scomparsa. Era uno degli attori drammatici più talentuosi della storia, e poi ha deciso di provare la commedia, diventando istantaneamente una delle persone più divertenti che abbiano mai fatto commedia. Ma ancora più grande del suo talento recitativo erano la felicità e la gioia che portava a chi gli stava intorno. E il suo sorriso… aveva il sorriso più grande, più luminoso, più meraviglioso. I nostri pensieri e il nostro amore vanno alla sua bellissima, straordinaria famiglia, che amava più di qualsiasi altra cosa. Siamo grati per il tempo che abbiamo trascorso con lui.

Questo il messaggio del canale televisivo NBC, che salvò la serie dopo la cancellazione da parte di Fox:

Andre Braugher era l’attore che tutti i suoi colleghi sarebbero voluti essere. Oltre alla sua bravura come attore drammatico, la sua abilità nella commedia è stata pienamente in mostra nel ruolo del determinato e appassionato Capitano Holt in Brooklyn Nine-Nine. Ci mancherà enormemente.

E questo il messaggio di Fox:

Siamo tutti devastati alla Fox dalla perdita improvvisa del nostro amico e collega, l’incredibilmente talentuoso Andre Braugher. Sarà sicuramente ricordato per i suoi ruoli iconici sia comici che drammatici sia nel cinema che nella televisione, ma sarà ricordato soprattutto per il suo grande cuore, la sua gentilezza e l’impatto duraturo che ha avuto sui suoi amici, famiglia e fan ovunque. Andre era il cuore e l’anima di Nine-Nine e sarà per sempre il nostro Capitano. I nostri pensieri e le nostre più sentite condoglianze vanno alla famiglia e ai cari di Andre in questo momento.

Anche Marc Evan Jackson, che nella serie interpretava il marito di Braugher, ha condiviso un comunicato:

Andre Braugher era un gigante, un genio, un artista, una leggenda e una forza. Andre ha migliorato ogni momento di chiunque si avvicinasse a lui, ed è stato un onore averlo conosciuto e aver lavorato con lui. Le mie più sincere condoglianze alla sua famiglia e a quelli che, come tutti noi, lo amavano.

O Captain. My Captain. pic.twitter.com/ekGFz3EUTG — Marc Evan Jackson (@MarcEvanJackson) December 13, 2023

Il messaggio di Chelsea Peretti, che interpretava l’assistente di Braugher nella serie:

Ti voglio bene. Mi mancheranno i tuoi toni dolci. Sarò sempre fortunata ad aver intrapreso un tale viaggio con te. Posto in prima fila. Eri così divertente per me e l’epitome di ‘acque tranquille, ma profonde’. Farò tesoro delle nostre conversazioni, spesso con me appesa alla tua porta bloccando la tua uscita, e l’incredibile opportunità di essere stata la tua spalla. È strano che io stia anche piangendo per ciò che il Capitano Holt significava per Gina? Speravo davvero e sapevo che ti avrei rivisto. Odio il fatto che non lo farò.

Ecco i messaggi di Dirk Blocker e Joel McKinnon Miller, che interpretavano i detective Hitchcock e Scully: