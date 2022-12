Kirstie Alley è morta lunedì a 71 anni dopo una recente diagnosi di cancro.

L’attrice ha raggiunto il massimo successo tra gli anni ottanta e novanta, quando partecipò all’iconica sitcom Cin Cin, andata in onda tra il 1982 e il 1993 per 11 stagioni e 270 episodi. Alley si unì al cast nei panni di Rebecca Howe nel 1987 e vi rimase fino alla fine della serie, ottenendo un Emmy e un Golden Globe nel 1991. Decise poi di non partecipare a Frasier, in quanto membro della chiesa di Scientology (lo spin-off di Cin Cin prosegue infatti le avventure dello psichiatra Frasie Crane ed è incentrato su tematiche legate alla psichiatria).

Alla notizia della morte dell’attrice, i protagonisti di Cin Cin hanno reagito rilasciando dichiarazioni di cordoglio.

“Ero su un aereo oggi, e ho fatto una cosa che raramente faccio. Ho visto un vecchio episodio di Cin Cin,” ha dichiarato Ted Danson (Sam Malone) a Deadline. “Era l’episodio in cui Tom Berenger faceva la proposta di matrimonio a Kirstie, e lei continuava a dire di no anche se voleva disperatamente dire di sì. Kirstie era stata fantastica in quell’episodio. La sua abilità nell’interpretare una donna sull’orlo di una crisi di nervi era sia commovente che esilarante. Mi fece ridere trent’anni fa, quando girammo quell’episodio, e mi ha fatto ridere oggi altrettanto forte. Quando sono sceso dall’aereo, ho saputo che era morta. Sono così triste e grato per tutte le volte che mi ha fatto ridere. Ho mandato un messaggio di affetto ai suoi figli. Come sapevano molto bene, la loro mamma aveva un cuore d’oro. Mi mancherà”.

Kelsey Grammer (Frasier Crane) si è limitato a commentare: “Ho sempre pensato che il cordoglio per una figura pubblica sia una questione privata, ma dirò che le volevo bene”.

Infine, anche Rhea Perlman (Carla Tortelli) ha rilasciato una dichiarazione: “Kirstie era una persona e un’amica unica e straordinaria. La sua gioia di vivere era senza limiti. Siamo diventate amiche quasi immediatamente quando si è unita al cast di Cin Cin. Adorava i bambini, e i miei bambini l’adoravano. Facevamo dei pigiama party a casa sua, con cacce al tesoro create da lei. Faceva queste feste di Halloween e di Pasqua gigantesche, invitava l’intera troupe della serie e le loro famiglie. Voleva che tutti si sentissero inclusi. Amava i suoi figli. Non ho mai incontrato nessuna come lei. Mi sento grata di averla conosciuta e mi mancherà tantissimo.

Anche Jamie Lee Curtis, che ha lavorato con Alley a Scream Queens, ha scritto un messaggio sui social:

Ho appena ricevuto la triste notizia della morte di Kirstie Alley. Aveva un ruolo comico fantastico in Scream Queens, ed era una splendida mamma orso nella vita reale. Mi ha aiutato a comprare delle tutine per la mia famiglia a Natale quell’anno. Eravamo d’accordo su alcune cose e in disaccordo su altre, ma ci rispettavamo a vicenda e avevamo una connessione. Notizia davvero triste.

Fonte: Deadline