Ieri il mondo dello spettacolo ha pianto la morte a 58 anni di Ray Stevenson. L’attore si trovava a Ischia per le riprese di un film e ha accusato un malore sabato scorso, per poi spegnersi nella mattina di ieri.

Ai molti ricordi di ieri da parte di Hollywood, si aggiunge un post ufficiale di Lucasfilm che recita:

Abbiamo il cuore spezzato nell’apprendere della scomparsa del nostro caro amico Ray Stevenson. Ray era un’incredibile combinazione di talento, calore, umorismo e cuore.

Siamo stati fortunati ad avere Ray nella galassia di Star Wars come Gar Saxon in Star Wars Rebels e poi più recentemente come Baylan Skoll in Ahsoka. La sua capacità di interpretare un cattivo, pur essendo una persona così gentile e premurosa nella vita vera, è una testimonianza del suo incredibile talento.