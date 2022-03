William Hurt è morto ieri a 71 anni : amatissimo attore premiato con l’Oscar per, nella sua carriera lunga oltre quarant’anni ha partecipato anche a numerose serie tv, tra cui, oltre alla miniserieuscita nel 2000.

L’ultimo progetto dell’attore è proprio una serie tv: si tratta di Pantheon, la prima serie animata del canale via cavo AMC. Il coinvolgimento dell’attore è stato confermato un anno fa, e AMC ha rivelato che il suo lavoro come doppiatore è stato completato prima della sua morte. La serie non ha ancora una data di uscita ma dovrebbe andare in onda entro la fine dell’anno.

Creata da Craig Silverstein, Pantheon è basata su una collezione di racconti brevi di Ken Liu sulla Uploaded Intelligence, ovvero la coscienza umana caricata sul Cloud. Maddie (Katie Chang) è una teenager bullizzata che riceve aiuto da un misterioso personaggio online. Si scopre che l’estraneo è nientemeno che suo padre recentemente defunto, David (Daniel Dae Kim), la cui coscienza era stata caricata sul cloud dopo una scansione cerebrale sperimentale devastante. Hurt dà voce al leggendario miliardario Stephen Holstrom.

