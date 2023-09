Prime Video ha dichiarato che la serie Mr. & Mrs. Smith arriverà in streaming nel 2024 e online è stata condivisa anche una nuova foto dei due protagonisti.

Lo scatto mostra infatti Donald Glover e Maya Erskine nei ruoli di John e Jane Smith.

La piattaforma di streaming non ha svelato i motivi per cui si è deciso di posticipare il debutto dello show, anche se potrebbe essere legato allo sciopero degli sceneggiatori e degli attori in corso.

Glover ha creato e prodotto la serie insieme a Francesca Sloane (Fargo).

Al centro della trama ci sono gli Smith: John e Jane, che hanno rinunciato alle loro identità e si sono ritrovati a essere partner, nello spionaggio e nel matrimonio. Messi insieme da una misteriosa agenzia, in ogni episodio i protagonisti affronteranno una nuova missione e un nuovo capitolo del loro rapporto. Quando iniziano a esserci le prime crepe, tuttavia, devono lottare per rimanere insieme perché, in questo matrimonio, il divorzio non è un’opzione.

Fonte: TVLine



