L’attore Lennie James sarà il protagonista della serie, prodotta da BBC, tratta dal romanzo Mr Loverman scritto da Bernardine Evaristo.

La star di Fear the Walking Dead avrà il ruolo di Barrington Jedidiah Walker, soprannominato Barry dagli amici, nato ai Caraibi e che ora vive a Hackney. L’uomo ha mantenuto per anni un segreto. Carmel, sua moglie da 50 anni, sa che Barry la sta tradendo, ma quando si scopre che la relazione extraconiugale è con il suo miglior amico, Morris, il loro matrimonio va in crisi. Barry, iniziando un nuovo capitolo della sua vita, deve prendere delle scelte importanti che obbligano la sua intera famiglia a mettere in dubbio il proprio futuro.

Nathaniel Price firmerà la sceneggiatura degli otto episodi diretti da Hong Khaou.

Il romanzo è stato scritto un decennio fa ed Evaristo ha dichiarato che “ama l’idea di portare le pagine di Mr. Loverman nei salotti e nelle vite delle persone”.

Che ne pensate di Lennie James come star di Mr Loverman?

Fonte: Deadline