Ms Marvel: Aramis Knight vorrebbe vedere Red Dagger insieme a Deadpool e Moon Knight

Aramis Knight ha debuttato nel MCU con il ruolo di Red Dagger in Ms Marvel e ha ora svelato che vorrebbe poter condividere qualche scena con Deadpool o Moon Knight.

L’attore, intervistato da Screen Rant, ha infatti raccontato:

Penso che Red Dagger e Deadpool sarebbero realmente fantastici insieme. Penso che ci sarebbe molto con cui potremmo lavorare. E poi, egoisticamente, mi piacerebbe incontrare Moon Knight, semplicemente perché… Oscar Isaac.

Aramis ha poi ribadito:

Red Dagger e Deadpool sarebbero un duo realmente interessante. Oh, per favore fallo Mr. Feige!

In precedenza Knight, rispondendo alle domande di The Direct, aveva condiviso la sua speranza per il proprio futuro nel MCU:

Penso decisamente che ci sia una possibilità che Kareem arrivi negli Stati Uniti. Ovviamente non spetta a me decidere… Ma personalmente sarei felice di essere coinvolto con chiunque. Penso sia certamente una possibilità, ma dovremo aspettare per scoprirlo. Prima dobbiamo ottenere il via libera per la stagione due e poi sì, possiamo iniziare a ipotizzare.

Che ne pensate? Vorreste vedere in azione Red Dagger di Ms Marvel accanto a Deadpool e Moon Knight?

Potete trovare tutte le notizie riguardanti Ms. Marvel nella nostra scheda.

Fonte: Screen Rant