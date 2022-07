Ms Marvel: svelati alcuni cameo segreti nel primo episodio

Durante l’Avengerscon, nel primo episodio di Ms Marvel, ci sono due cameo segreti tra il pubblico.

Nascosti tra la folla dell’Avengerscon ci sono Rish Shah, che interpreta il clandestino Kamran, e Saagar Shaikh, che interpreta il fratello maggiore di Kamala, Aamir, come cosplayer di Capitan America e Iron Man non accreditati.

Lo ha svelato Rish Shah in una recente intervista con The Hollywood Reporter:

Sono davvero un grande fan della Marvel. Andare in giro per quel set è stato incredibile e sembrava una vera convention. C’erano persone con i cosplay più incredibili, e l’intera faccenda era su una scala oltre la mia immaginazione. Quindi Saagar, che interpreta il fratello di Kamala, Aamir, e io pensavamo “Beh, non possiamo perdercelo.”