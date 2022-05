debutterà il prossimo giugno su, e in una recente intervista con Entertainment Weekly , sono stati rivelati numerosi dettagli sulla serie tv.

L’intervista alla co-creatrice Sana Amanat, comincia svelando quando Kevin Feige ha deciso di introdurre Kamala Khan nel MCU:

Sicuramente sono passati anni. Se ne è sempre parlato. So che Kevin Feige era davvero entusiasta di provare a dare vita a questo personaggio. Penso che a questo punto siano trascorsi quattro o cinque anni da quando ne abbiamo parlato per la prima volta. Ma è stato entusiasmante e siamo stati molto felici di sapere che non solo sarebbe stato adattato, ma sarebbe stato adattato in una serie live-action, che è quello che avevo sempre sperato. Sento che questa è una serie perché parlerà tanto di mondo e comunità.

Amanant ha poi parlato del cambio di poteri, aggiungendosi a quanto svelato dallo stesso Kevin Feige la scorsa settimana:

Ovviamente, gran parte della serie è un adattamento e abbiamo pensato che fosse importante assicurarci che i suoi poteri si collegassero a storie più grandi dell’universo Marvel. Volevamo assicurarci che ci fosse un po’ più di storia da raccontare dopo questa serie. Ovviamente, la vedrete in The Marvels. I poteri sembrano diversi, il che è molto controverso. So che alcune persone hanno pensato “Come osate cambiare i poteri!” So che le persone sono arrabbiate per questo, ma come qualcuno che è probabilmente una delle persone più vicine a questo personaggio dall’inizio, e dopo aver parlato anche con Willow di questo, penso che io e Willow abbiamo sempre pensato che avesse un senso. Questa è stata la mossa giusta perché ci sono storie più grandi da raccontare”. È davvero divertente dare a Kamala diversi tipi di poteri che sembrano di grande portata e cinematografici in un modo diverso. Possiamo fare molte cose divertenti con lei. Non voglio spoilerare troppo su come userà i suoi poteri, ma sono divertenti e rimbalzanti. Allo stesso punto, l’essenza di ciò che sono i poteri nei fumetti è lì, sia da un punto di vista metaforico che da un punto di vista visivo. Stiamo facendo il pugno gigante. Stiamo facendo gli elementi che la fanno sentire e sembrare un po’ pazza, ma anche cool. Penso che alla fine risulterà familiare alle persone, ma allo stesso tempo sarà diversa in un modo nuovo e unico.