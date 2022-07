Ms Marvel: Iman Vellani parla di Brie Larson e Robert Downey Jr

Iman Vellani, la protagonista di Ms Marvel, ha preso parte recentemente a un AMA (Ask me Anything) su Reddit, in cui ha parlato anche di Brie Larson e di Robert Downey Jr.

Iman ha parlato dell’inaugurazione della recente giostra Quantum Encounter, dove sia lei che Brie hanno girato in costume da super eroe:

Onestamente ero molto confusa su ciò che stavamo filmando, ero davanti a un green screen che saltava da un’inquadratura all’altra, il mio primo giorno a Londra per filmare The Marvels, ho incontrato Brie dal vivo per la prima volta e all’improvviso stavamo facendo questa cosa insieme. È stato divertente! Ma è strano recitare con la voce di Anthony Mackie mentre fissi un pezzo di nastro arancione su un supporto facendo finta che sia lui.

In un’altra domanda alla giovane attrice, grande fan di Iron Man e del Marvel Cinematic Universe, è stato chiesto se ha mai incontrato Robert Downey Jr. La Vellani ha risposto dicendo di non essere ancora pronta a umanizzare la star:

Ci penso letteralmente ogni giorno… Al momento non voglio incontrarlo. Sono stato molto più brava a non mettere le celebrità su piedistalli e a umanizzarle, ma non sono ancora pronto a farlo con RDJ.

