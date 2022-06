Ms. Marvel è ufficialmente arrivata sugli schermi permettendo ai fan del MCU di vedere in azione la protagonista Iman Vellani, scelta come protagonista con un casting svolto durante la pandemia.

La giovane attrice ha ammesso che inizialmente pensava che l’annuncio per la ricerca dell’interprete di Kamala Khan fosse falso:

Mi è stato girato via WhatsApp il casting call. Non sapevo che aspetto avessero queste cose e pensavo fosse falso, ma invece era reale.

Iman ha raccontato:

Ho mandato un curriculum molto accademico, l’unica foto che avevo di me stessa. E loro mi hanno risposto inviandomi delle battute per il provino video che dovevo realizzare. Ho pensato ‘So esattamente da quale fumetto le hanno prese’. Mi sono resa conto che era tutto reale e temevo di non farcela. Stavo dandomi delle scuse per paura di fallire. Poi alle 3 di mattina dell’ultimo giorno ho mandato il mio video perché ho pensato che la versione di me stessa a 10 anni mi avrebbe odiato se non ci avessi nemmeno provato. Due giorni dopo ho ricevuto una telefonata.