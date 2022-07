Ms Marvel: Iman Vellani svela la sua reazione allo script del season finale

Iman Vellani ha rivelato la sua reazione alla lettura dello script del season finale di Ms. Marvel, disponibile da oggi su Disney+.

Se non avete ultimato la lettura degli episodi, ovviamente, non proseguite con la lettura.

Nei minuti finali dell’episodio, intitolato No Normal, Bruno informa Kamala che ha una mutazione genetica, mentre gli spettatori possono sentire il tema musicale della serie X-Men Animated Series.

Iman Vellani è stata la prima tra gli interpreti a conoscere questo dettaglio dello script e ha svelato che la sua reazione è stata di inviare immediatamente un’e-mail a Kevin Feige.

L’interprete di Kamala ha raccontato:

Hanno mandato a me, e solo a me, la bozza dell’ultimo episodio e sono immediatamente impazzita. Ho inviato un’e-mail scritta completamente in maiuscolo a Kevin Feige. Ho detto ‘Lo state facendo sul serio? Siete sicuri? Sono così onorata!’. Stavo urlando attraverso la lettera, ero realmente entusiasta. Questa è la cosa più importante al mondo e il fatto che stia accadendo nel nostro show è folle.

Matt Lintz, interprete di Bruno, ha invece raccontato che lui ha saputo quel dettaglio solo in un secondo momento:

Non era nemmeno presente nel copione. Mi ricordo che ne stavo parlando e i registi mi hanno detto ‘Sì, tu dici questa cosa folle’. Ma non mi volevano nemmeno dire cosa fosse, portandomi a chiedermi più volte ‘Cosa sta succedendo qui?’. Stavano mantenendo la segretezza su questa questione.

Bisha K. Ali, che ha firmato la sceneggiatura, ha invece parlato del momento dichiarando:

Si è trattato del miglior giorno della mia vita. Non era presente fin dall’inizio. Con la Marvel c’è sempre qualcosa in movimento e noi stiamo cercando di risolvere la questione ‘Se qualche membro della famiglia di Kamala indossasse il bracciale, avrebbe dei poteri?’. La risposta è sempre stata no, da un punto di vista della prospettiva di un personaggio no.