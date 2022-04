sarà la protagonista di, nuova serie Marvel Studios in arrivo su Disney+ a giugno.

Un fan su TikTok ha recentemente rivelato che la giovanissima attrice gli ha inviato una lettera autografata in risposta a una sua precedente cartolina. Potete leggere il contenuto della lettera qui sotto:

Grazie mille per la tua lettera Tim, significa davvero molto. I film Marvel significano il mondo per me e sono più che entusiasta di farne parte. E conoscere persone come te che vedranno la serie con tua figlia è tutto ciò che potrei chiedere. Spero davvero che tu ed Emma vi divertiate a guardare la serie tanto quanto a me è piaciuto realizzarla! – Iman”