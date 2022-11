Ms. Marvel: Iman Vellani e Yasmeen Fletcher in versione Tony Stark per Halloween

Iman Vellani ha da tempo ammesso di essere una grande fan della Marvel e, in occasione di Halloween, ha colto l’occasione per “interpretare” Tony Stark.

La protagonista della serie Ms. Marvel e Yasmeen Fletcher, sua amica a collega nel progetto di Disney+, hanno infatti scelto come costume due versioni diverse di Iron Man. Iman è così diventata Tony mentre indossa una canottiera nera, mentre Yasmeen è diventata il supereroe in versione LEGO.

La serie Ms. Marvel, almeno per ora, non ha ancora ottenuto il rinnovo per una stagione 2, tuttavia Vellani apparirà nel sequel di Captain Marvel accanto a Brie Larson e Teyonah Parris.

La regista del film, Nia DaCosta, ha raccontato parlando del personaggio di Iman:

Considera Carol un idolo come Monica faceva quando era più giovane, quindi ci sono queste due adulte che devono fare i conti con il loro rapporto mentre questa persona più giovane ha una relazione che rispecchia ciò che in passato avevano Monica e Carol. Quindi l’ho trovato davvero interessante mostrare loro tre insieme e come formano una specie di sorellanza con i loro diversi punti di vista. In realtà è bello e divertente, e vederle collaborare è davvero dolce.

Che ne pensate della star di Ms. Marvel, Iman Vellani, in versione Tony Stark per Halloween? Lasciate un commento!

Fonte: Instagram