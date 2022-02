Atlanta Filming ha pubblicato unadi Atlanta di, dove sono al momento in corso le riprese aggiuntive della serie Marvel Studios.

Nella foto, che potete vedere qui sotto, la giovane Kamala (Iman Vellani) indossa il costume di Ms Marvel, e sta scappando da dei droni robotici. Non ci è dato sapere se questa scena si collegherà ad altro, ma spiegando come funzionano le riprese aggiuntive per i Marvel Studios, Kevin Feige aveva detto:

Le riprese aggiuntive sono un elemento chiave dei nostri film, fin dall’epoca di Iron Man. Diciamo sempre che siamo dei filmmaker intelligenti alla Marvel, ma non siamo dei geni e il miglior modo per dare degli appunti su un film è vederlo. Quindi lo realizziamo e poi diciamo ‘No, quello non va bene. Non funziona’, e ora abbiamo un sistema che può essere piuttosto preciso ed efficiente. Le riprese aggiuntive alle volte durano un giorno, alle volte quindici, alle volte di più per continuare e realizzare la mossa migliore.

La serie è prevista per il 2022, di seguito la sinossi ufficiale:

La serie originale dei Marvel Studios è incentrata sul personaggio di Kamala Khan, amatissimo dai fan, una pakistana-americana di 16 anni cresciuta a Jersey City. Una grande studente, appassionata giocatrice e vorace scrittrice di fan-fic, Kamala ha un’affinità speciale con i supereroi, in particolare con Captain Marvel.

Oltre alla protagonista Iman Vellani, fanno parte del cast di Ms. Marvel anche Aramis Knight, Saagar Shaikh, Rish Shah, Zenobia Shroff, Mohan Kapur, Matt Lintz, Yasmeen Fletcher, Laith Naki, Azher Usman, Travina Springer e Nimra Bucha.

Alcuni episodi dello show saranno diretti dal duo composto da Adil El Arbi e Bilall Fallah.Il team di registi è poi composto da Sharmeen Obaid-Chinoy, che ha vinto per due volte l’Oscar nella categoria Miglior Cortometraggio di genere documentario con A Girl in the River: The Price of Forgiveness e Saving Face; e Meera Menon che ha lavorato a show come The Walking Dead, The Punisher e Outlander. La sceneggiatura di Ms. Marvel è scritta da Bisha K. Ali.

