Ms. Marvel: il direttore della fotografia svela che non si è ancora parlato di una possibile stagione 2

La stagione 2 della serie Ms. Marvel non è stata ancora annunciata e il direttore della fotografia Jules O’Loughlin ha ora smorzato ulteriormente le speranze dei fan.

In un’intervista rilasciata a ComicBook ha infatti spiegato:

A questo punto, onestamente, giuro che non ho sentito di qualche progetto per la seconda stagione. C’è così tanto che sta succedendo nella Marvel, cose che accadono e saltano fuori continuamente, ma non ho sentito nulla. Sharmeen non ha sentito nulla. Il prossimo progetto per Iman, e il personaggio di Kamala, è The Marvels. Ma in questa fase non c’è stata alcuna conversazione riguardante una stagione 2 di Ms. Marvel.

O’Loughlin ha lavorato ai due episodi ambientati all’estero, Seeing Red e Time and Again, e ha condiviso la sua speranza in un rinnovo:

Vorrei ci fosse una seconda stagione perché penso che la prima fosse così divertente e così originale, e penso abbia toccato molti cuori. Le persone sembra siano impazzite per Ms. Marvel. La serie è realizzata così bene. Penso che sarebbe molto divertente girarla, come accaduto per gli episodi che ho realizzato nella prima stagione. Se mi offrissero la possibilità di un coinvolgimento nella seconda stagione accetterei. Perché no? Cosa non ci sarebbe da apprezzare?

Che ne pensate? Siete dispiaciuti che per ora non ci siano progetti legati alla stagione 2 di Ms. Marvel?

Tutti gli episodi di Ms Marvel sono disponibili su Disney+.

Potete trovare tutte le notizie riguardanti Ms. Marvel nella nostra scheda.

Fonte: ComicBook