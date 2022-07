Ms Marvel: perché il brano che sentiamo nella scena finale ha un’importanza fondamentale

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Il finale di stagione di Ms Marvel è disponibile su Disney+ e svela l’origine dei poteri di Kamala, aiutandosi anche con la colonna sonora. Ovviamente se non avete ancora visto l’episodio, non proseguite nella lettura per non rischiare spoiler.

Nella puntata finale di Ms Marvel, scopriamo tramite le parole di Bruno che Kamala è l’unico membro della sua famiglia ad avere poteri. Il dna della giovane presenta, secondo il ragazzo, una mutazione. Mentre Bruno pronuncia queste parole, di sottofondo si può sentire la storica schitarrata di X-Men ’97, la serie che tornerà con una serie animata prodotta da Marvel Studios. Lo stesso tema musicale è presente anche nella scena di Xavier in Doctor Strange nel Multiverso della Follia.

Questo rende Kamala la prima mutante effettiva del Marvel Cinematic Universe? Ne scopriremo di più sicuramente nei prossimi progetti dello studio.

