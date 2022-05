L’8 giugno debutterà su Disney+ la seriee Kevin Feige ha ora parlato deidella protagonista, elemento che ha subito qualche modifica rispetto ai fumetti.

In un’intervista rilasciata al magazine Empire, che ha inoltre condiviso una foto esclusiva, il capo dei Marvel Studios ha infatti parlato di come si è portato sul piccolo schermo Kamala Khan, la supereroina interpretata da Iman Vallani, e del lavoro compiuto da Bisha K. Ali nell’adattare i fumetti di G. Willow Wilson e Adrian Alphona.

Kamala, nei trailer, sembra avere dei poteri cosmici di color viola e probabilmente non sarà, come tra le pagine, un’Inumana. Feige ha spiegato:

Adattiamo i fumetti, non è una traduzione esatta. Kamala era arrivata in un momento specifico della continuità dei fumetti. Ora sta arrivando in un periodo davvero specifico della continuità del MCU. E queste due cose non corrispondono.

Le origini dei suoi poteri saranno quindi diverse:

Quello che impareremo della provenienza di quei poteri e di come emergono è qualcosa di specifico per quanto riguarda il Marvel Cinematic Universe.

Il produttore ha quindi assicurato che chi amava le mani e le braccia giganti come nei fumetti sarà accontentato, anche se questi elementi saranno presenti “nello spirito”, e le sequenze d’azione ricorderanno i fumetti.

La serie, inoltre, getterà le basi per la storia del personaggio nel film The Marvels, con star Brie Larson nel ruolo di Carol Danvers e Teyonah Parris in quello di Monica Rambeau:

Attinge al futuro della sua storia mentre si collega agli altri suoi amici che incontrerà nel film in uscita The Marvels. Le interessa sapere ‘Grandioso, vuole dire che vengo da Asgard? Sono stata colpita da raggi gamma?’. No, non sembra nulla di tutto questo. Ha il suo passato, la sua eredità e il suo lignaggio.

