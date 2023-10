Paramount Global ha cancellato l’edizione 2023 dei premi MTV Europe Music Awards in programma a Parigi il 5 novembre.

Alla base della scelta c’è la complicata situazione internazionale in Medio Oriente e un comunicato dichiara:

Abbiamo deciso di non procedere con la serata per eccesso di cautela nei confronti dei migliaia di dipendenti, membri della troupe, artisti, fan e partner che viaggiano da tutti gli angoli del mondo per portare in vita lo show. Gli MTV EMAs sono una celebrazione annuale della musica globale. Mentre vediamo gli eventi devastanti a Israele e Gaza mentre si svolgono, questo non sembra un momento per una festa globale. Con migliaia di vite già perse, è un momento di lutto. Non vediamo l’ora di ospitare di nuovo i premi MTV EMAs nel novembre 2024.