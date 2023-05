Dopo 36 anni di onorato servizio, MTV News chiude i battenti. Creata per ampliare la programmazione del celebre canale di televisione via cavo, la divisione è stata chiusa ufficialmente questa settimana nell’ambito di un’ondata di licenziamenti in Paramount Global.

Negli anni, MTV News ha informato gli appassionati – giovani o giovanissimi – con notizie di musica, cultura popolare e politica, con un taglio decisamente diverso da quello dei media tradizionali. Nel 1994, il presidente Clinton scelse di apparire nel contenitore Enough is Enough, dedicato alla violenza negli Stati Uniti. Negli anni successivi passarono da MTV News anche politici o personaggi famosi come Barack Obama, John McCain, Bill Gates.

La testata era già stata ridotta al suo minimo nel 2017, dopo un tentativo malriuscito di riposizionarsi sulla scia di realtà come BuzzFeed e Vice (che a loro volta, in tempi recenti, hanno visto grandi forti riduzioni).

Recentemente, il conduttore Kurt Loder ha interpretato se stesso in un segmento fittizio di MTV News durante Yellowjackets, serie Showtime prodotta ovviamente da Paramount. Loder, settantasettenne, è stato ringiovanito digitalmente per apparire come negli anni novanta:

Fonte: THR