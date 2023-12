Alexander Skarsgard tornerà sugli schermi televisivi in veste di protagonista e produttore di Murderbot, serie tratta dai romanzi di Martha Wells che sarà destinata ad Apple TV+.

Il progetto è attualmente composto da 10 puntate e vedrà Chris e Paul Weitz impegnati come showrunner, registi e co-produttori esecutivi.

L’attore, recentemente, ha recitato in show come The Stand, Succession e Atlanta.

Al centro della trama del progetto sci-fi ci sarà un androide specializzato in sicurezza che prova orrore nei confronti delle emozioni umane, nonostante venga attirato dai suoi clienti, che considera “vulnerabili”. Murderbot deve nascondere il suo libero arbitrio e completare una missione pericolosa quando tutto ciò che vuole realmente è essere lasciato da solo, vedere delle soap opera futuristiche e capire il proprio posto nell’universo.

La serie sarà prodotta da Paramount Television Studios e Depth of Field, dei fratelli Weitz, in collaborazione con David S. Goyer. Martha Wells sarà invece una consulente della produzione.

Fonte: ComicBook

