Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Mentre i fan dell’anime di My Hero Academia devono aspettare maggio, nel manga è in corso un’importante battaglia, che nell’ultimo capitolo uscito, ha citato perfino Avengers Endgame.

Ovviamente se non avete ancora letto il capitolo, non proseguite per evitare eventuali spoiler.

Il capitolo 419 di My Hero Academia termina con Aizawa che porta rinforzi a Deku mentre All For One assume la sua forma finale. Diversi ragazzi della Classe 1-A giungono ad aiutare Izuku dopo aver attraversato i portali guidati da Aizawa proprio come nell’iconica scena di Avengers Endgame.

My Hero Academia è una serie anime giapponese basata sul famoso fumetto di Kohei Horikoshi. È ambientato in un mondo in cui circa l’ottanta percento della popolazione possiede dei super poteri chiamati Quirk. Gli eroi proteggono le persone e la società da incidenti, disastri e villain, criminali che usano i Quirk per fini malvagi. Assisti alla storia di Izuku Midoriya e degli alunni del liceo U.A., della loro crescita, i loro combattimenti e le amicizie che fioriscono mentre cercano di diventare eroi.

La nuova stagione di My Hero Academia sarà disponibile su Crunchyroll dal 4 maggio.

Fonte: Comic Book