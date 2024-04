Koki Uchiyama, la voce di Shigaraki di My Hero Academia, vorrebbe un film del franchise con protagonisti i cattivi.

Intervistato da CUT Magazine, Koki Uchiyama, la voce di Shigaraki ha espresso la sua idea per un film di My Hero Academia:

Continuo a dire loro di realizzare Villain’s Summer Vacation – Il film e proiettarlo nei cinema nello stesso periodo… ma non lo hanno ancora fatto. O forse potrebbe riguardare la breve vacanza del cattivo del film. Immagino che non sarebbe molto entusiasmante.

My Hero Academia: You’re Next è il titolo del nuovo film della serie, in uscita ad agosto in Giappone.

My Hero Academia è una serie anime giapponese basata sul famoso fumetto di Kohei Horikoshi. È ambientato in un mondo in cui circa l’ottanta percento della popolazione possiede dei super poteri chiamati Quirk. Gli eroi proteggono le persone e la società da incidenti, disastri e villain, criminali che usano i Quirk per fini malvagi. Assisti alla storia di Izuku Midoriya e degli alunni del liceo U.A., della loro crescita, i loro combattimenti e le amicizie che fioriscono mentre cercano di diventare eroi.

La nuova stagione di My Hero Academia sarà disponibile su Crunchyroll dal 4 maggio.

Fonte: Comic Book