fu una delle tante serie vittima di cancellazione per cui i fan chiedono giustizia.

In una recente intervista con The Nine Club, Jason Lee ha rivelato che il cast lo ha saputo nello stesso momento in cui è stata annunciata ai fan. Secondo l’attore la cancellazione è stata brusca e improvvisa e non è stata colpa del creatore della serie, per cui ha riservato solo parole gentili:

È stato davvero devastante. Probabilmente non passano 4 giorni senza che qualcuno mi mandi un messaggio su Instagram, dicendomi “Amico, cosa è successo a Earl?” O alcune persone pensano che sia colpa mia e mi scrivono cose del tipo ‘Amico, ci hai lasciati con un cliffhanger, che diavolo?’ Ma non sono la NBC. Non ho cancellato la serie. Era al di fuori delle mie capacità. Greg Garcia, il creatore della serie… Quello che ha fatto è incredibile. Si è presentato sul set un giorno e ha detto: “Ehi, ho una brutta notizia, ragazzi, sembra che stiamo per essere cancellati. Pulite i vostri armadietti” e siamo andati via.

My Name is Earl è disponibile su Disney+.

E voi come avete preso la cancellazione di My Name is Earl? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Fonte: Comic Book