Con un tweet il profilo italiano di Amazon Prime Video ha annunciato che le avventure del giovane ninja arriveranno sulla piattaforma il prossimo maggio. Non è stato comunicato quanti episodi verranno caricati, ma la serie è composta da oltre 200 episodi suddivisi in due serie.

Di seguito l’annuncio e la trama ufficiale.

Orfano dalla nascita, Naruto Uzumaki è un ninja del Villaggio della Foglia, a cui piace fare dispetti in giro per attirare l’attenzione. Sebbene abbia solo dodici anni, già sogna di diventare un Hokage, ossia il ninja a capo del villaggio. Da sempre bambino emarginato, Naruto scopre quasi per caso la ragione per la quale tutti lo tengono a distanza: dentro di lui è sigillato lo spirito della Volpe a Nove Code, un gigantesco demone sovrannaturale che anni addietro aveva raso al suolo la Foglia. Dopo essere entrato all’Accademia ninja, Naruto viene inserito nel gruppo 7, composto da Sasuke Uchiha e Sakura Haruno, e guidato dal maestro Kakashi Hatake. Fra molteplici avventure in paesi dalle diverse culture e combattimenti avvincenti contro avversari pericolosi, inizia per Naruto un viaggio alla scoperta di se stesso, delle sue origini, del valore dell’amicizia e dell’onore di essere ninja.