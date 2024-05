Un nuovo studio compiuto da The Toy Zone ha svelato che la serie per ragazzi più popolare al mondo è Naruto.

Per arrivare al risultato sono state prese in considerazione le ricerche compiute su Google Search in 158 nazioni diverse riguardanti i titoli dei progetti per ragazzi.

Naruto ha battuto l’agguerrita concorrenza in ben 83 nazioni diverse (tra cui anche l’Italia), mentre al secondo posto si è posizionata CoComelon, che ha raggiunto la vetta in 50 territori.

Al gradino più basso del podio si è invece piazzata la simpatica Peppa Pig, in grado comunque di battere Tom and Jerry e Dragon Ball.

Tra gli altri titoli che sono stati apprezzati a livello internazionale ci sono poi Adventure Time, Looney Tunes, Teletubbies, Bamse, Marvel’s Spider-Man, Rafadan Tayfa, Ben 10 e Tutas ietas.

I dati, come riporta il comunicato che accompagna il report, dimostrano che Naruto è lo show destinato a un pubblico di giovani spettatori più popolare in ben 83 nazioni, più di ogni altro titolo al mondo. Adventure Time ha invece conquistato il pubblico americano ed è l’unica nazione al mondo in cui la serie ha un tale seguito.

Naruto, tratto dal manga scritto e disegnato da Masashi Kishimoto, racconta le peripezie e le avventure del giovane Naruto Uzumaki che, partendo da ninja inetto, cerca di cambiare il suo mondo e insegue il sogno di diventare hokage.

Naruto ha dato vita anche film, spettacoli teatrali, romanzi, giochi di vario tipo, videogame e varie storie spinoff.

Sugli schermi italiani le avventure di Naruto si possono vedere su Italia 2, Crunchyroll e Prime Video.

Che ne pensate del fatto che Naruto sia la serie per ragazzi più popolare al mondo?

Fonte: ComicBook