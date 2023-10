Nautilus, la serie sul Capitano Nemo ispirata a 20,000 Leghe sotto i mari di Jules Verne, è stata salvata.

All’inizio dell’estate, infatti, Disney+ aveva deciso di cancellare il progetto senza mandarlo in onda, nonostante in Australia fossero già stati girati tutti e dieci gli episodi e la post-produzione fosse in corso.

Ora è intervenuta AMC Networks, che ha acquisito i diritti della serie e la manderà in onda su AMC e in streaming su AMC+ negli Stati Uniti nel corso del 2024.

In base alle prime informazioni diffuse nel 2021, in Nautilus Nemo sarà un principe che è stato derubato dei suoi averi e dei suoi diritti di nascita. Prigioniero della compagnia delle Indie orientali, l’uomo medita vendetta contro coloro che lo hanno privato di ogni cosa. Nelle sue avventure con i suoi compagni, Nemo scoprirà anche dei mondi magici sommersi.

Qualche tempo fa anche Le cronache di Spiderwick, dopo aver subito un destino simile, era stato salvato da Roku.

Fonte: Deadline

