NBC ha svelato il palinsesto della prossima stagione svelando quali serie hanno ottenuto il rinnovo e tra i titoli che torneranno c’è anche Lopez vs. Lopez.

La comedy ha ottenuto una media di 2 milioni di spettatori totali durante la prima stagione e un rating di 0.27 nella fascia di età compresa tra i 18 e i 49 anni. I risultati su Peacock, inoltre, sono molto positivi.

Lo show è stato creato da Debby Wolfe, che ha anche l’incarico di showrunner e ha come protagonisti George Lopez e sua figlia Mayan Lopez. Gli episodi seguono la storia di un uomo vecchio stile che si trasferisce a casa della figlia e cerca di riallacciare un rapporto con lei. Nel cast ci sono anche Selenis Leyva, Brice Gonzalez, Matt Shively e Al Madrigal.

Nella prossima stagione, inoltre, Quantum Leap si sposterà alla sera del martedì sostituendo New Amsterdam.

Tra le serie che torneranno solo a metà stagione ci sono invece la terza stagione di La Brea, la seconda metà della quinta di Magnum P.I., la seconda di Lopez vs. Lopez, e la quarta di Law & Order: Organized Crime. Bisognerà attendere anche per il debutto di The Americas e per la terza stagione del medical drama Transplant.

Tra i nuovi show in arrivo in autunno ci sono invece The Irrational con star Jesse L. Martin, Extended Family con Jon Cryer, e Found con star Mark-Paul Gosselaar e Brett Dalton.

Che ne pensate dei progetti di NBC che comprendono anche il rinnovo di Lopez vs. Lopez?

Fonte: Deadline, TVLine