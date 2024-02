L’attore e sceneggiatore Brian Dietzen ha parlato del possibile ritorno di Tony DiNozzo, interpretato da Michael Weatherly, nella stagione 21 di NCIS – Unità anticrimine.

Nella puntata ideata per dire addio a David McCallum e al personaggio di Ducky Mallard, infatti, la star del piccolo schermo è ritornata sul set per realizzare un cameo verso la fine della storia.

Nella scena si capisce che DiNozzo è rimasto molto amico di Palmer e McGee.

Dietzen, intervistato da USA Today, ha però frenato le speranze dei fan raccontando:

Michael era felice di aiutarci con quello che era, essenzialmente, un flashback in persona. Ed era un riferimento alle precedenti versioni del team di NCIS, visto che anche Michael era un membro del cast originale. Ma non ci sono progetti legati a un suo possibile ritorno.

Weatherly era uscito di scena durante la tredicesima stagione della serie, decidendo di occuparsi del figlio avuto con Ziva.

I fan, considerando che la serie Bull si è conclusa, stavano sperando in un ritorno dell’attore tra le fila di NCIS e Michael, in passato, aveva dichiarato che era convinto ci fossero ancora storie da raccontare sul suo personaggio.

DiNozzo potrebbe forse comunque rientrare in scena in occasione della centesima puntata di NCIS, in arrivo prossimamente sugli schermi di CBS.

Che ne pensate? Sperate che nel futuro di NCIS ci sia un ritorno di DiNozzo?

Fonte: USA Today