Brian Dietzen ha parlato dell’episodio della stagione 21 di NCIS – Unità anticrimine ideato per rendere omaggio a David McCallum, interprete di Ducky, e del motivo alla base di un cameo molto apprezzato dai fan.

Non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni!

L’attore e sceneggiatore, intervistato da TV Insider, ha raccontato perché è stato coinvolto Michael Weatherly:

Abbiamo finito per decidere di far tornare il personaggio di Tony. Aveva tutto molto senso. Questo personaggio, oltre a essere vicino a Ducky, era un caro amico di Jimmy, quindi quando viene a fare visita è per aiutare la persona che ha lasciato.