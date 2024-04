L’episodio finale della stagione 21 di NCIS – Unità anticrimine sembra riserverà molte sorprese ai fan e qualcuno tra i protagonisti si ritroverà nei guai, come anticipato da Gary Cole.

L’interprete di Alden Parker, intervistato da TV Insider, ha infatti anticipato:

Quello che posso dire è che le persone sono nei guai. Grossi guai.

Cole ha quindi aggiunto:

Coinvolgerà tutti e – darò un piccolo suggerimento – tutti saranno a bordo. Se capite l’indizio.

Per ora il protagonista della serie non ha aggiunto ulteriori dettagli e bisognerà attendere per scoprire chi sarà coinvolto nella complessa situazione che sembra accadrà nel season finale tra i protagonisti di NCIS.

