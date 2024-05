Nessuno sarà al sicuro nell’episodio finale della stagione 21 di NCIS, come anticipato dai membri del cast durante un evento organizzato da CBS.

Non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni!

Gary Cole ha sottolineato:

Nessuno mi ha detto se me ne andrò dallo show. Dovrete vedere per scoprirlo.

Katrina Law, interprete di Jessica Knight, ha aggiunto parlando del season finale:

Brian Dietzen, che ha la parte di Jimmy Palmer nello show, ha aggiunto:

Non dovrebbero essere preoccupati per Gary Cole, ma per molti personaggi. Nessun personaggio è al sicuro, ed è quello che penso caratterizzi NCIS. Vi dirò questo: Gary Cole e Katrina Law hanno fatto un lavoro incredibile in questo episodio. Ci sono molte cose che accadranno, non si tratta solo del pericolo che devono affrontare i nostri personaggi, ma anche dinamiche che cambieranno.