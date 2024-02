Brian Dietzen, interprete di Jimmy Palmer, ha parlato della possibilità che CBS annunci il rinnovo per la stagione 22 della serie NCIS – Unità anticrimine.

L’attore, rispondendo alle domande di TVInsider, ha raccontato:

Il franchise sta infatti per festeggiare quota 1000 episodi, traguardo importante raggiunto grazie allo show originale e ai diversi spinoff.

Dietzen ha aggiunto:

Sono rimasto sconvolto dallo spostamento al martedì sera. Ho pensato che fosse un’istituzione che non sarebbe mai stata spostata. Ma sono davvero felice che, da quando è stata spostata, i nostri fan – e non dovrei essere sorpreso, ma lo sono ancora – ci abbiano seguito e abbiano detto: ‘No, continueremo a guardarla e assicurarci che vada ancora in onda’. Penso che un anno fa fossimo ancora la serie più vista in televisione, anche andando contro Monday Night Football. Penso che tutti siamo consapevoli di quanto siamo fortunati.