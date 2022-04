CBS ha annunciato ildi tre delle serie del franchise: lo show originale e gli spinoff

Le tre serie torneranno quindi nella stagione 2022-2023 grazie agli ottimi dati di ascolto.

NCIS rimane la serie più vista sul network con 11.11 milioni di spettatori sintonizzati sugli episodi, registrando un +149% nei dati di ascolto della stagione precedente nello slot delle 21 nella serata del lunedì. La serie ha inoltre raccolto oltre 95.8 miliardi di menzioni sui social media.

Il nuovo spinoff NCIS: Hawai’i sta ottenendo una media di 8.29 milioni di spettatori nello slot del lunedì alle 22, aumentando i dati di ascolto del +26%.

NCIS: Los Angeles, invece, ha raggiunto quota 7.27 milioni di spettatori e mantiene i migliori dati di ascolto nella serata della domenica nell’orario delle 22. Domenica 8 maggio, inoltre, andrà in onda negli Stati Uniti l’episodio numero 300.

Kelly Kahl, presidente di CBS Entertainment, ha dichiarato:

NCIS, una delle serie più popolari e longeve al mondo, e la favorita dei fan NCIS: Los Angeles hanno avuto un enorme successo nella programmazione della CBS per anni. Con la forte aggiunta di NCIS: Hawai’i, siamo riusciti a espandere la forza di questo incredibile franchise nella nostra programmazione. Non potremmo essere più entusiasti nell’avere tutti i tre cast di talento e i team creativi ritornare per proporre ancora più storie coinvolgenti di NCIS agli spettatori negli Stati Uniti e intorno al mondo.