Attenzione: l'articolo contiene spoiler

La serie NCIS: LA, creata da Shane Brennan, si è conclusa dopo 14 stagioni, ecco cosa è accaduto nell’episodio finale.

Non proseguite con la lettura se non volete spoiler!

La storia si è conclusa con un epilogo che non esclude una possibile continuazione per la storia di Sam (LL Cool J) e Callen (Chris O’Donnell).

Callen ha sposato Anna (Bar Paly) in un matrimonio organizzato all’ultimo minuto, mentre Kensi (Daniela Ruah) ha scoperto che avrà finalmente un figlio con Deeks (Eric Christian Olsen).

Hetty (Linda Hunt) non è apparsa, ma è stata letta una lettera che ha spedito a Callen, offrendogli un alloggio a Mykonos per la sua luna di miele, chiedendogli però se fosse disposto insieme a Sam a occuparsi di un piccolo lavoro in Marocco.

Dopo che Anna dice a Callen che lo incontrerà in Grecia, i due partono e si ritrovano, a sorpresa, insieme a Nell Jones (Renée Felice Smith), Sabatino (Erik Palladino) e Nate (Peter Camber).

La loro missione è ritrovare Hetty.

R. Scott Gemmill e il suo team aveva delineato il finale, suddiviso in due parti, promettendo ai fan che la puntata avrebbe soddisfatto e fatto giustizia agli amati personaggi.

Che ne pensate del finale di NCIS: LA dopo 14 stagioni?

Fonte: Deadline