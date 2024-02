Il franchise di NCIS sta per arrivare a quota 1000 episodi e TVLine ha svelato i primi dettagli riguardanti la trama dell’importante puntata, le cui riprese sono iniziate nella giornata di lunedì.

Sul set erano coinvolti gli interpreti e i creativi al lavoro sullo show originale e gli spinoff Los Angeles, New Orleans, Hawai’i e Sydney.

Il cast e gli showrunner di NCIS, Steven D. Binder e David North, erano insieme a Chris O’Donnell (NCIS: LA), e a Olivia Swann e Todd Lasance (NIS: Sydney), mentre Scott Bakula (NCIS: New Orleans) si è collegato via Zoom.

La puntata numero 1000 sarà il settimo della stagione 21 dello show originale.

Binder ha dichiarato di come le serie permettano alla famiglia di trascorrere del tempo insieme.

North ha ricordato quando era un assistente alla produzione durante la produzione di NCIS e ha chiesto al co-produttore esecutivo di JAG di poter lavorare allo spinoff, ricevendo come risposta che gli avrebbe dato la possibilità di farlo, ricordandogli che a Hollywood alle volte gli show come quello non duravano a lungo, anche se Charles era convinto che sarebbe riuscito a resistere alla prova del tempo.

North ha quindi parlato della puntata numero 1000 anticipando:

Uno dei nostri amati personaggi si ritroverà in grave pericolo e si vedranno tutti questi diversi franchise riassunti in questa puntata in modo diverso. Ci sarà una storia personale e questa riguarderà il direttore Leon Vance.

David, parlando della puntata che quindi avrà al centro il personaggio interpretato da Rocky Carroll, ha poi aggiunto:

Avremo molti omaggi al passato. Stiamo sperando di mettere alcuni easter egg dedicati ai fan dello show che lo seguono da tanto tempo…

Gli spettatori dovranno però prestare particolare attenzione, alcuni sembra saranno difficili da individuare anche per chi vedrà la puntata in 4K.

Che ne pensate delle anticipazioni sulla puntata numero 1000 di NCIS?

