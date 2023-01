La serie NCIS: Los Angeles è stata cancellata e la stagione 14 sarà quindi l’ultima.

Il finale andrà in onda su CBS il 14 maggio e sarà l’episodio numero 322 dello show.

I protagonisti sono LL Cool J e Chris O’Donnell e il rinnovo del contratto dei due attori, nel cast fin dalla prima stagione, sembra sia stato valutato troppo costoso, decidendo quindi di concludere uno degli spinoff del franchise.

LL Cool J ha condiviso un post su Instagram in cui commenta la chiusura della serie sottolineando:

Il crossover di NCIS è stato un enorme successo! Grazie a tutti i nostri milioni di fan in tutto il mondo! Alcuni dei migliori dati di ascolto in anni. Dopo 14 stagioni, questo è il momento perfetto per finire NCIS Los Angeles mentre siamo al meglio. Non vedo l’ora di continuare questa fruttuosa partnership con CBS.

Lo showrunner R. Scott Gemmill ha invece comunicato:

Voglio ringraziare il network e lo studio per la loro partnership e il loro sostegno nel corso degli anni. Shane Brennan per averci dato una situazione grandiosa per lavorare, e i miei partner John P. Kousakis, Frank Military, Kyle Harimoto e Andrew Bartels per i loro sforzi instancabili e la loro collaborazione, episodio dopo episodio. La nostro troupe è cresciuta diventando una vera famiglia e il loro duro lavoro e impegno sono stati fondamentali per il nostro successo, anno dopo anno. La mia più grande gratitudine ai nostri membri del cast, che hanno portato in vita i nostri personaggi con le loro interpretazioni. Grazie per il vostro talento, la vostra professionalità e l’entusiasmo continuo. E ai nostri leali spettatori che hanno amato i nostri personaggi e seguito i loro percorsi, grazie. Non vediamo l’ora di offrire una conclusione della serie che sia soddisfacente e renda giustizia a questi personaggi amati.