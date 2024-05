Cote de Pablo e Michael Weatherly saranno i conduttori del podcast video Off Duty: An NCIS Rewatch, prodotto per Spotify.

Il debutto avverrà il 4 giugno e gli episodi arriveranno a cadenza settimanale.

Nelle puntate saranno coinvolti attori e produttori dello show cult come Sean Murray, Sasha Alexander, Eric Christian Olsen e Jon Cryer. Il podcast esplorerà l’impatto avuto dallo show sulla televisione e sulla cultura pop, oltre a permettere ai fan di scoprire qualche aneddoto e curiosità sul dietro le quinte.

Il progetto è prodotto da Spotify Studios in collaborazione con Rabbit Grin Productions.

Cote e Michael, nei prossimi mesi, saranno impegnati anche nelle riprese di NCIS: Tony & Ziva, lo spinoff realizzato per Paramount+ che mostrerà la coppia alle prese con pericoli, missioni e i problemi da superare come genitori.

Che ne pensate? Siete felici che Cote e Michael condurranno il podcast dedicato al rewatch di NCIS?

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.

Fonte: Deadline