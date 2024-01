La stagione 21 della serie NCIS sarà composta solo da 10 episodi, la metà rispetto ai capitoli precedenti, e Wilmer Valderrama ha parlato delle conseguenze di questa situazione.

Lo show debutterà il 12 febbraio sugli schermi americani di CBS e l’attore, intervistato da Entertainment Tonight, ha raccontato:

Tutti sanno che è una stagione più breve. Faremo 10 puntate e, non essendo le tradizionali 22, abbiamo deciso di divertirci un po’ di più con la nuova generazione di contenuto in streaming e di far sembrare lo show qualcosa che ti spinge a vedere tutte le 10 puntate insieme.

L’interprete dell’agente speciale Nick Torres ha aggiunto:

Sì, è diverso. Non posso dirlo a voce alta. Non avrei dovuto e ora sarò in un mucchio di guai, ma sì. Proveremo ad assicurarci che ogni volta che finisce un episodio, qualcosa in quella puntata si unirà alla successiva e cercheremo di farlo perché penso sia arrivato il momento per i produttori di evolversi, per il futuro dei contenuti e per il modo in cui vengono consumati. Penso che la CBS lo faccia nel migliore dei modi, conoscono il proprio pubblico super bene. Quindi sono realmente orgoglioso di quello che stiamo facendo.