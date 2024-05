CBS Studios ha annunciato il titolo ufficiale del nuovo spinoff di NCIS: un video condiviso online mostra i protagonisti Michael Weatherly e Cote de Pablo mentre svelano che lo show si intitolerà semplicemente NCIS: Tony & Ziva.

L’attrice ha dichiarato che renderà molto facile capire cosa verrà raccontato nelle puntate, che seguiranno i due personaggi mentre si trovano in Europa.

Paramount+ ha ordinato la produzione di 10 puntate della serie che seguirà Tony e Ziva mentre sono costretti a fuggire attraverso varie nazioni europee.

Le riprese dello spinoff inizieranno in estate a Budapest e John McNamara sarà impegnato come sceneggiatore e showrunner.

Nella serie NCIS Tony lasciava il team per occuparsi della figlia, dopo l’apparente morte di Ziva. Alcuni anni dopo si è scoperto che la giovane è viva e, dopo un’ultima missione, riabbracciava il compagno e la figlia, Tali, a Parigi. Quando la società esperta in sicurezza di Tony sarà vittima di un attacco, la coppia dovrà fuggire e cercare di capire chi li sta cercando di uccidere, imparando inoltre a fidarsi nuovamente uno dell’altra in modo da ottenere il proprio lieto fine.

De Pablo ha anticipato che i fan possono attendersi “intrighi, romanticismo, elementi legati alle varie nazioni europee, e situazioni impossibili”.

Che ne pensate del titolo dello spinoff di NCIS dedicato a Tony e Ziva?

Fonte: Deadline



