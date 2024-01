HBO sta sviluppando una miniserie ispirata al romanzo Nei luoghi oscuri (Dark Places) e la scrittrice Gillian Flynn sarà coinvolta come co-showrunner, sceneggiatrice e co-creatrice.

Brett Johnson (Ray Donovan, Mad Men) sarà a sua volta co-showrunner, co-creatore e sceneggiatore. Nel team degli autori ci sarà inoltre Guerrin Garder (Ray Donovan, Grey’s Anatomy).

Al centro della trama ci sarà Libby Day che, da bambina, è stata l’unica sopravvissuta a un massacro in cui hanno perso la vita le due sorelle e la madre. La sua testimonianza porta all’arresto del fratello teenager, Ben, accusato di essere il killer.

Venticinque anni dopo, Libby scopre che Ben potrebbe essere in realtà innocente e inizia a scoprire dei dettagli su quanto accaduto quella notte, il tutto mentre la sua vita è di nuovo in pericolo.

Il romanzo, nel 2015, era diventato un film con star Charlize Theron, Chloe Grace Moretz, Nicholas Hoult, Tye Sheridan e Christina Hendricks.

Fonte: Variety