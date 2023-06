Netflix ha annunciato una partnership pluriennale con il regista indiano Hansal Mehta.

La serie drammatica poliziesca di Mehta “Scoop”, la sua prima avventura per Netflix, è stata pubblicata all’inizio di questo mese ed è stata un grande successo per il servizio. Ispirata al libro della giornalista criminale Jigna Vora “Behind Bars in Byculla: My Days in Prison” e con Karishma Tanna nei panni della giornalista criminale Jagruti Pathak, la serie è stata impostata come una prima stagione di un franchise.

Portando avanti questa collaborazione di successo, Hansal Mehta creerà diverse serie per Netflix nei prossimi anni. Mehta ha commentato l’annuncio:

Come regista, l’idea di creare storie diverse e dinamiche mi tiene costantemente all’erta. Ciò che mi entusiasma di questa partnership con Netflix, che ospita alcuni dei migliori talenti, è il potenziale per il mio lavoro di raggiungere gli spettatori di tutto il mondo. Come nel caso di “Scoop”, Netflix è impegnato nel processo creativo fin dalla sceneggiatura, fino al marketing e alla distribuzione, che è fondamentale per il successo di qualsiasi collaborazione creativa. Questa partnership a lungo termine con loro mi consentirà solo di immergermi in una varietà di storie sconosciute.

I crediti cinematografici di Mehta includono “Shahid” (2012), che a Toronto gli è valso il premio come miglior regista agli India’s National Film Awards; “Aligarh” (2015) che ha debuttato a Busan e vinto agli Asia Pacific Screen Awards; e “Faraaz” (2022) presentato in anteprima al BFI London Film Festival.

