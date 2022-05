Cos’è di tendenza al momento su Netflix in Italia e nel mondo? In questo nostro speciale settimanale troverete tutte le risposte alle vostre domande. Anche se a partire da novembre 2021, Netflix ha iniziato a diffondere gli ascolti effettivi delle serie e dei film sulla piattaforma, le classifiche che troverete in questo articolo indicano pressoché in anticipo quali sono i titoli di maggior successo della settimana in Italia, negli Stati Uniti e nel mondo. Avvocato di difesa è la serie più vista del weekend in tutto il mondo.

Questo weekend in vetta alla classifica dei titoli più visti su Netflix Italia troviamo Avvocato di difesa (in originale The Lincoln Lawyer), la serie originale Netflix statunitense con Manuel Garcia-Ruffo e Neve Campbell. La storia racconta di un magnate di videogiochi che viene accusato di duplice omicidio. Il processo è vicino e il suo avvocato è morto: la sua unica speranza è Mickey Haller, l’avvocato della Lincoln. Seconda posizione per il film Cheerleader per sempre. Al centro della storia troviamo una trentasettenne che dopo un coma durato vent’anni per un’acrobazia da cheerleader, si risveglia decisa a realizzare un sogno: diventare reginetta del ballo. Il film con Rebel Wilson ha debuttato in prima posizione in quasi tutti i paesi dove il servizio è disponibile diventando così il film più visto su Netflix nel weekend. Terza posizione per Benvenuti a Eden, la nuova serie tv spagnola che vede al centro un gruppo di giovani adulti recarsi a un party su un’isola remota ma l’apparente paradiso che li aspetta cela trappole e segreti pericolosi. Quarta posizione per La famiglia ideale, la commedia originale Netflix spagnola. Seguono The Vampire Diaries e Summertime mentre al settimo posto resiste il film Due agenti molto speciali 2. Ottava posizione per Blindspot, la serie NBC con Jaimie Alexander andata avanti per cinque stagioni. Chiudono Ozark (che la settimana scorsa era ancora in testa alle serie più viste al mondo con 102,120,000 di ore). Decima posizione per la fortunatissima Pálpito, la serie colombiano che alla sua terza settimana di sfruttamento ha accumulato ben 48,550,000 ore.

La top 10 dei titoli più visti nelle ultime 24 ore in Italia

Avvocato di difesa Cheerleader per sempre Benvenuti a Eden La famiglia ideale The Vampire Diaries Summertime Due agenti molto speciali 2 Blindspot Ozark Pálpito

La top 10 dei titoli più visti nelle ultime 24 ore negli Stati Uniti

Avvocato di difesa Cheerleader per sempre Ozark Our Father Bling Empire Workin’ Moms Operation Mincemeat The Circle Borrego Benvenuti a Eden

Ecco la Top 10 dei Film più popolari in tutto il mondo su Netflix il 15 maggio 2022:

Ecco la Top 10 delle serie tv più popolari in tutto il mondo su Netflix il 15 maggio 2022:

