Cos’è di tendenza al momento su Netflix in Italia e nel mondo? In questo nostro speciale settimanale troverete tutte le risposte alle vostre domande. A giugno 2023, Netflix ha cambiato il metodo di misurazione della sua Top10 dei contenuti originali più popolari. D’ora in poi, le classifiche del martedì che vengono diffuse da Netflix non mostreranno più solo il numero di ore visualizzate, ma una cifra che corrisponde al numero di ore visualizzate diviso la durata della serie o del film, proponendo poi quelle che vengono definite vere e proprie “visualizzazioni medie“. Inoltre, la misurazione per definire la popolarità di un film o una serie tv non si limiterà più alle prime 4 settimane, ma salirà a tre mesi, ovvero 91 giorni.

Questo weekend, in cima alla classifica delle serie più viste su Netflix in Italia, troviamo per la terza settimana consecutiva il nuovo successo targato Netflix, Baby Reindeer, ormai sulla bocca di tutti. Quando il comico e barman Donny offre da bere a una donna sola in un pub di Camden, non si aspetta certo che quel gesto sia l’inizio di un’ossessione. Con Richard Gadd e Jessica Gunning, lo show sta conquistando le classifiche mondiali grazie a un eccellente passaparola. Infatti, nel corso della sua terza settimana di sfruttamento, la serie ha ottenuto la splendida cifra di 22,000,000 di visualizzazioni (87,400,000 ore viste). Seconda posizione per Asunta, una serie true crime spagnola che narra l’omicidio avvenuto nel 2013 di una dodicenne adottata dalla Cina, l’arresto dei suoi genitori e come il caso abbia sconvolto la Spagna. Terzo posto per un nuovo ingresso: Un uomo vero, la serie drama creata da David E. Kelley con Jeff Daniels e Diane Lane. Attualmente è la seconda serie più vista al mondo su Netflix, dietro solo a Baby Reindeer. Quarto posto per Dead Boy Detectives, la serie americana composta da 8 episodi ha deluso le aspettative nel corso della prima settimana ottenendo solo 3,100,000 visualizzazioni. Stabile al quinto posto Anthracite, la serie drama francese con Hatik, che narra di un drammatico evento del 1994 e del mistero che circonda un caso irrisoluto nel 2024. Sesta posizione per il grandissimo successo di Guy Ritchie The Gentleman, mentre scende al settimo posto Briganti, la serie originale Netflix italiana con Michela De Rossi, Ivana Lotito e Matilda Lutz, ambientata durante il Risorgimento italiano. Ancora all’ottavo posto la docuserie italiana Il giovane Berlusconi composta da tre episodi, mentre al nono posto spunta Jujutsu Kaisen con i suoi ventiquattro episodi. Chiude Il problema dei tre corpi.

La top 10 delle serie tv più viste nelle ultime 24 ore in Italia

Baby Reindeer (Originale Netflix) Asunta (Originale Netflix) Un uomo vero (Originale Netflix) Dead Boy Detectives (Originale Netflix) Anthracite (Originale Netflix) The Gentleman (Originale Netflix) Briganti (Originale Netflix) Il giovane Berlusconi Jujutsu Kaisen Il problema dei tre corpi (Originale Netflix)

La top 10 dei film più visti nelle ultime 24 ore in Italia

Sei nell’anima (Originale Netflix) La scuola più bella del mondo Honeymoonish (Originale Netflix) Barbarian I segreti dei Neanderthal (Originale Netflix) Unfrosted: storia di uno snack americano (Originale Netflix) C’è ancora domani War: La guerra desiderata Van Helsing Rebel Moon – Parte 2: la Sfregiatrice (Originale Netflix)

Le serie e i film più visti negli USA nelle ultime 24 ore su Netflix:

# Serie TV Film 1 Baby Reindeer The Judge 2 A Man in Full Unfrosted 3 Selling The OC Anyone But You 4 The Asunta Case The Great Wall 5 John Mulaney Presents: Everybody’s In L.A. Shrek 6 My Next Guest with David Letterman and John Mulaney Blended 7 Dead Boy Detectives Mortal Kombat 8 The Circle The Equalizer 9 Unlocked: A Jail Experiment Miller’s Girl 10 Outlander Smurfs: The Lost Village

Ecco la Top 10 delle serie tv più popolari in tutto il mondo su Netflix il 5 maggio 2024:

Ecco la Top 10 dei film più popolari in tutto il mondo su Netflix il 5 maggio 2024:

