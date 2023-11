Netflix ha deciso di cancellare due serie live action e tre serie animate, una riorganizzazione dei palinsesti dovuta in gran parte alle conseguenze degli scioperi degli sceneggiatori e degli attori che hanno paralizzato Hollywood per oltre sei mesi.

Le serie live action sono Tenebre e Ossa e Glamorous, mentre quelle animate sono Agent Elvis, Farzar e Captain Fall. In tutti e cinque i casi, i costi elevati e gli ascolti hanno giocato un ruolo nella decisione delle cancellazioni, ma secondo quanto spiega Deadline gli scioperi hanno creato ritardi nello sviluppo e reso vulnerabili principalmente le serie che avevano avuto una sola stagione e non avevano avuto un successo straordinario. Di queste cinque, solo Tenebre e Ossa era giunta alla seconda stagione, la quale però non ha avuto lo stesso impatto della prima. Il minor successo dei nuovi episodi e il ritardo nella produzione della terza stagione hanno causato la cancellazione di questa serie ad alto budget, cosa che sta mandando su tutte le furie i fan sui social.

Il messaggio di Leigh Bardugo, autrice di Tenebre e Ossa:

Amici, ormai probabilmente avete sentito che non ci sarà una stagione 3 per Tenebre e Ossa e nessuno spin-off di Six of Crows. La notizia mi ha colpito duramente. Ho il cuore spezzato e sono profondamente delusa, ma sto anche cercando di aggrapparmi alla mia vera gratitudine. La maggior parte degli autori non vede mai il proprio lavoro adattato. Molti finiscono per rimpiangere l’esperienza. Sono una delle poche fortunate autrici che può guardare un adattamento con orgoglio e tremenda gioia. Sono così grata ai nostri autori, alla nostra troupe e al nostro straordinario cast: non sono solo persone di grande talento, ma sono anche davvero brave. Soprattutto voglio dire quanto sono grata alle persone che stanno leggendo: che siate arrivate grazie ai libri o grazie alla serie. Il Grishaverse è un posto migliore grazie a voi e sono così grata per ogni tweet, post, commento, recensione, opera d’arte, fanfic, tatuaggio e cosplay che ha contribuito a rendere possibile tutto questo. Siamo persone che amano i libri e questo significa che non smettiamo mai di immaginare che la magia possa diventare realtà. Ne siete la prova. Ora, andrò a piangere, e forse a bere qualcosa, e poi vedrò dove ci porterà la storia. Non siate in lutto, Leigh

Detto questo, durante lo sciopero Netflix ha comunque rinnovato serie come One Piece (S2), Ginny & Georgia (S3 e S4); The Lincoln Lawyer (S3), XO, Kitty (S2), Heartstopper (S2 e S3), The Night Agent (S2), The Diplomat (S2), Fubar (S2), Sweet Magnolias (S4) e Castlevania: Nocturne (S2).

