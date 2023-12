Navigare tra i numerosi contenuti di Netflix risulta a volte piuttosto difficile, tuttavia alcuni codici permettono di accedere direttamente alle categorie preferite.

Online, grazie ad alcuni utenti che hanno individuato le varie combinazioni numeriche, è stata condivisa la lista delle scorciatoie per limitare il numero dei risultati delle proprie ricerche sulla piattaforma alla tipologia di film o serie tv preferita.

Non tutti i codici funzionano anche in Italia, ma la maggior parte è attiva anche nella nostra nazione.

Chi volesse scoprire quali film action asiatici sono disponibili in streaming potrà così digitare nel campo della ricerca il codice 77232, mentre gli appassionati di fumetti e supereroi potranno utilizzare il codice 10118.

I fan dei film e show true crime, invece, possono cercare il codice 9875, mentre chi vuole trascorrere una serata in famiglia può selezionare il codice 783.

Per ritrovarsi rapidamente a navigare tra i titoli horror sovrannaturali si dovrà scrivere 42023, mentre le serie tv sci-fi e fantasy sono raggiungibili con il codice 1372.

Potete accedere alla lista e usarla per programmare le proprie visioni sul sito di LAD Bible.

Che ne pensate? Avete mai usato i codici per trovare più facilmente i contenuti desiderati su Netflix navigando tra le varie categorie?

Fonte: LAD Bible

I film e le serie imperdibili