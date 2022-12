Netflix: tonfo in borsa dopo le notizie sulla partenza poco incisiva del piano Base con pubblicità

È passato poco più di un mese dall’inaugurazione del piano Base con pubblicità su Netflix, e sebbene non siano ancora disponibili dati precisi sui risultati di questa fase di lancio, Digiday rivela che la piattaforma streaming non è riuscita a generare il traffico promesso agli inserzionisti, andando in under-delivery del 20% in almeno un caso. Il sito cita cinque persone del settore e spiega che Netflix ha dato la possibilità agli inserzionisti di recuperare i soldi spesi. Alcuni hanno tuttavia preferito spostare parte degli investimenti sulla prima parte del 2023, confidando nella crescita del bacino di impression.

Il fatto che Netflix sia andato in under-delivery può dipendere da due fattori: il primo, l’aver sottostimato il numero di abbonati che avrebbero fatto downgrade del proprio abbonamento passando a quello Base con pubblicità o che si sarebbero iscritti ex-novo a questo piano. Il secondo, chi utilizza il piano Base con pubblicità non guarda abbastanza contenuti.

La piattaforma, insomma, aveva fatto delle stime vendendo spazi pubblicitari, ma le previsioni si sono rivelate errate. Era una possibilità da non escludere, visto che per Netflix si tratta di un campo assolutamente nuovo (finora non ha mai venduto spazi pubblicitari sulla propria piattaforma) nel quale si è tuffata nel giro di pochi mesi. Questo periodo di lancio, quindi, viene anche gestito come una sorta di fase di test, che verrà superata nel corso del 2023. Nel frattempo, secondo The Ankler Netflix sta abbassando i CPM delle campagne da 65 dollari a 55 dollari, più in linea con i 50 dollari che chiede Disney+ ora che ha lanciato l’abbonamento con la pubblicità negli Stati Uniti.

Detto questo, non bisogna aspettarsi impennate nei ricavi di Netflix quando verranno annunciati i dati dell’ultimo trimestre dell’anno, almeno non provenienti dalla pubblicità. Questa presa di coscienza ha fatto crollare il titolo in borsa ieri, dove ha perso parecchio terreno (a fine giornata aveva chiuso sotto di oltre l’8%, a 290 dollari per azione).