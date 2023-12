Netflix è nota per cancellare molte delle sue serie originali, una conseguenza inevitabile del grande numero di contenuti che produce rispetto ad altri servizi di streaming. Sebbene il numero di cancellazioni sia sceso dal 2022, quando ne furono cancellate 20, nel 2023 ne sono comunque state cancellate 14. Tra queste, cinque erano serie animate, un risultato non sorprendente dato il recente riassetto e i tagli di personale nel dipartimento di animazione dell’azienda.

Uno dei fattori più determinanti per decidere se una serie sarà rinnovata, su qualsiasi piattaforma, è l’audience. Sebbene Netflix abbia pubblicato una classifica settimanale dei Top 10 dal tardo 2021 per aiutare le persone a capire le performance dei loro titoli preferiti, quest’anno ha apportato significative modifiche alle sue tattiche di misurazione e trasparenza. In precedenza, la classifica veniva determinata in base al numero di ore guardate per ciascun titolo, ma a giugno Netflix ha regolato le sue classifiche basandole sulle “visualizzazioni”, calcolate dividendo le ore di visione per la durata totale. In questo modo, una serie non avrebbe ottenuto un vantaggio competitivo solo per una durata più lunga.

Inoltre, a dicembre, Netflix ha annunciato che avrebbe iniziato a rilasciare rapporti semestrali sull’engagement, scrivendo nel dettaglio quante ore ciascun titolo del servizio è stato visualizzato, a partire da un periodo di sei mesi da gennaio a giugno.

