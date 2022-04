Netflix sembra stia per introdurre nuove funzionalità per rendere più accurate le segnalazioni dei contenuti suggeriti per i propri utenti, tra cui il

La nuova opzione sarà aggiunta a quella già esistente che permette di esprimere la propria approvazione o bocciatura di un contenuto. Il doppio pollice in su darà tuttavia la possibilità di evidenziare i titoli che si sono apprezzati molto in modo da poter più facilmente individuare le preferenze degli utenti.

Christine Doig-Cardet, che si occupa dell’innovazione del prodotto e della personalizzazione delle esperienze su Netflix, ha spiegato a The Verge:

I membri non hanno mai avuto così tante opzioni grandiose legate all’intrattenimento come hanno ora. Poter trovare le serie e i film che si ameranno è realmente importante. Vogliamo continuare a rendere Netflix il posto dove è più semplice scegliere qualcosa da guardare.

Nel 2017 la piattaforma aveva eliminato il rating che dava l’opzione di valutare i contenuti da 1 a 5 stelle, ma la nuova possibilità di approvare o bocciare i titoli non era considerata abbastanza efficace per navigare nel migliore dei modi tra i tanti contenuti offerti nel catalogo. Per questo motivo si è scelto di lanciare il doppio pollice in su che aiuta a creare una gerarchia tra le preferenze.

Netflix, inoltre, sta costantemente modificando le opzioni a disposizione dell’utente per personalizzare la propria homepage e nei prossimi mesi verranno aggiunte ulteriori opzioni che diano maggior controllo agli spettatori per personalizzare la propria esperienza sul servizio.

