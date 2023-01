Netflix: Ginny & Georgia al comando, debutto al terzo posto per La vita bugiarda degli adulti

Cos’è di tendenza al momento su Netflix in Italia e nel mondo? In questo nostro speciale settimanale troverete tutte le risposte alle vostre domande. Anche se a partire da novembre 2021, Netflix ha iniziato a diffondere gli ascolti effettivi delle serie e dei film sulla piattaforma, le classifiche che troverete in questo articolo indicano pressoché in anticipo quali sono i titoli di maggior successo della settimana in Italia, negli Stati Uniti e nel mondo. Mercoledì lascia il trono a Ginny & Georgia che conquista l’Italia e il mondo.

Ginny & Georgia sono tornate in grande stile! La seconda stagione della serie ha conquistato l’Italia e non solo, infatti, la serie sta ottenendo risultati molto buoni anche nel resto del mondo, compresi Stati Uniti e Regno Unito. Attualmente è al primo posto delle serie tv più viste al mondo nelle ultime 24 ore, battendo dopo sei settimane di dominio Mercoledì. Martedì scopriremo come questo debutto si trasformerà in dati effettivi. Ciò che sorprende maggiormente la classifica di questo weekend è proprio il secondo posto, dove troviamo Caleidoscopio, la serie con Giancarlo Esposito che racconta di un ladro professionista e della sua banda che tentano un colpo epico e complesso del valore di 7 miliardi di dollari, ma tradimento, avidità e altre minacce mettono a rischio il piano. Debutto tiepido in terza posizione per La vita bugiarda degli adulti, la serie tratta dall’omonimo romanzo di Elena Ferrante: per la serie di Edoardo De Angelis ci si aspettava certamente un posizionamento differente, vista anche la massiccia promozione. L’augurio è che possa avere una buona tenuta e beneficiare di un passaparola positivo. Quarto posto per Mercoledì, seguita in quinta posizione da The Good Doctor, che continua l’ottima performance nel nostro paese grazie all’aggiunta degli episodi della quinta stagione. Continua la passione degli italiani per La Regina del Sud, mentre resiste in settima posizione Emily in Paris, che alla sua seconda settimana di sfruttamento è stata vista per un totale di 95,330,000 ore. La terza stagione sta andando persino leggermente meglio rispetto alla seconda stagione, quantomeno tenendo in considerazione i dati delle prime due settimane. Ottavo posto per Alice in Bonderland, mentre in nona posizione debutta Totenfrau – La signora dei morti, la serie tv crime austriaca che racconta di Brunhilde Blum, una donna che crede di poter parlare con i morti, abilità utile nel suo lavoro come impresaria funebre e nel suo tentativo di risolvere il misterioso omicidio del marito. Chiude la top 10 italiana, la miniserie Sguardo indiscreto.

Glass Onion: A Knives Out Mystery lascia invece il primo posto nella classifica dei film più visti su Netflix a The Pale Blue Eye – I delitti di West Point. Nonostante questo, il sequel di Cena con delitto è già il decimo film più visto su Netflix in sole due settimane.

La top 10 delle serie tv più viste nelle ultime 24 ore in Italia

Ginny & Georgia (Originale Netflix) Caleidoscopio (Originale Netflix) La Vita Bugiarda degli Adulti (Originale Netflix) Mercoledì (Originale Netflix) The Good Doctor La Regina del Sud (Originale Netflix) Emily in Paris (Originale Netflix) Alice in Borderland (Originale Netflix) Totenfrau – La signora dei morti (Originale Netflix) Sguardo Indiscreto (Originale Netflix)

La top 10 dei film più visti nelle ultime 24 ore in Italia

The Pale Blue Eye – I delitti di West Point Glass Onion: A Knives Out Mystery (Originale Netflix) Harry Potter e il principe mezzosangue Fortunata Harry Potter e la camera dei segreti Harry Potter e il calice di fuoco Harry Potter e la pietra filosofale Harry Potter e i doni della morte Parte 1 Harry Potter e l’ordine della fenice Harry Potter e il prigioniero di Azkaban

Le serie tv e i film più visti del weekend negli Stati Uniti nelle ultime 24 ore:

# Serie Tv Film 1 Ginny & Georgia The Pale Blue Eye – I delitti di West Point 2 Kaleidoscope Glass Onion: A Knives Out Mystery 3 Mercoledì Trolls 4 Madoff: The Monster of Wall Street No Escape 5 New Amsterdam King Kong 6 The Walking Dead Roald Dahl’s Matilda the Musical 7 Emily in Paris Life 8 The Circle White Noise 9 The Recruit The Longest Yard 10 The Glory Sing 2

Ecco la Top 10 dei Film più popolari in tutto il mondo su Netflix l’8 gennaio 2023:

Ecco la Top 10 delle serie tv più popolari in tutto il mondo su Netflix l’8 gennaio 2023:

